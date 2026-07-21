Тюменский проект "Боевой кадровый резерв" выходит на финишную прямую

"Боевой кадровый резерв" выходит на финишную прямую. Стартовал четвертый образовательный модуль – "Современные технологии управления". Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вместе с экспертами Президентской академии участники проекта изучат актуальные инструменты, которые помогут им развивать регион: цифровые технологии и искусственный интеллект в госуправлении, информационную безопасность, методы принятия решений и работы с командой. Особое внимание будет уделено практическим навыкам, в том числе работе на симуляторе управления городом. В финале этого модуля участники представят свои выпускные аттестационные работы, которые станут итогом всей подготовки. Лично послушаю презентации проектов после защиты", - заявил губернатор.

Напомним, проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартовал адаптации бойцов в мирной жизни. Проект направлен на раскрытие потенциала защитников. Часть участников уже трудоустроены и работают на благо региона. Всего для участия поступило 1 169 заявок. Ветераны СВО не только учились, но и принимали активное участие во многих значимых мероприятиях не только региона, но и страны, проводили уроки мужества для школьников.