Новак: Топливный рынок частично стабилизируется, очереди на АЗС сокращаются

Топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", - сказал он после совещания с кабмином по ситуации на рынке топлива.

"Конечно, мы наблюдаем, что в отдельных регионах еще сохраняется напряженная ситуация. И в ручном режиме с компаниями мы сегодня обсуждали, как эти регионы наполнить нефтепродуктами", - заявил Новак. Его слова приводит ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что на Петербургской товарно-сырьевой бирже постепенно становится больше предложения по топливу – к продажам возвращаются после плановых и аварийных работ нефтеперерабатывающие заводы. Источники в отрасли также говорят о некотором улучшении ситуации на автозаправках: многие сети вернулись к отпуску топлива без ограничений, а очереди сократились. Однако все сходятся во мнении, что восстановление рынка не будет быстрым.