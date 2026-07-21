Экс-участницу "Дома-2" арестовали на 14 суток за голую прогулку по Москве

Экс-участницу "Дома-2", блогершу Анастасию Брагину Тушинский районный суд Москвы приговорил к 14 суткам ареста за прогулку по столице в голом виде.

Брагину привлекли к ответственности по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

"19 июля 2026 года в дневное время Брагина на Волоколамском шоссе, допустила нарушение общественного порядка - находилась в общественном месте в полностью обнаженном виде, чем выразила явное неуважение к обществу. Данные действия Брагиной противоречат общепринятым нормам поведения", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Суд признал Брагину виновной и назначил две недели административного ареста.