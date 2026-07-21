Обладателям электронного полиса ОСАГО больше не нужно возить с собой бумажный документ

Верховный суд подтвердил право водителей, оформивших электронный полис ОСАГО, не возить с собой бумажную версию документа. За отсутствие бумажного полиса гражданина нельзя оштрафовать по ч. 2 ст. 12.3 КоАП (управление транспортным средством при отсутствии документов, предусмотренных ПДД).

"Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством при отсутствии документов, предусмотренных ПДД. — РБК)", — говорится в решении Верховного суда РФ по жалобе жителя Свердловской области Михаила Лопатина.

По закону инспектор ГИБДД должен сам проверить наличие электронного полиса ОСАГО — через электронные базы данных.

Лопатин обратился в суд после того, как инспектор ГИБДД выписал ему штраф в 500 руб. за отсутствие бумажного полиса. Инцидент произошел еще в 2024 году. Верховный суд, таким образом, отменил решение областного суда и кассации, которые встали на сторону инспектора, передает РБК.