Песков: Склады Wildberries не используют для поставок товаров армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что склады компании Wildberries якобы используются для поставок товаров для военных.

"Это не так", - сказал он, комментируя звучащие со стороны украинской стороны утверждения. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Напомним, в результате атак беспилотников 18 июля на объекты в Тамбовской и Московской областях погибли восемь человек и пострадали более 80 сотрудников. В Котовске удар по складу Wildberries унес жизни семи рабочих ночной смены, 25 пострадали, а в Электростали погиб один человек и пострадали еще 57.

20 июля Wildberries эвакуировала логистический комплекс в подмосковном Коледино во время ночной и утренней атак беспилотников.