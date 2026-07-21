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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба компании &quot;Малышева 73&quot;

Жители Екатеринбурга могут поучаствовать в экосубботнике на Уктусской набережной. Волонтеры очистят берег и акваторию реки.

25 июля на Уктусской набережной в Екатеринбурге пройдёт масштабный экологический субботник, в котором могут принять участие все неравнодушные жители города, пройдя регистрацию - по ссылке.

Организаторы – «Гринвич Недвижимость» (девелоперский дивизион холдинга «Малышева 73») и Свердловское региональное отделение Российского экологического общества при поддержке Волонтерского центра Алексея Вихарева.. Задача – очистить от мусора как сам берег, так и водную поверхность: пластик, бутылки, старые шины, строительные отходы, пакеты – всё, что накопилось в этой зоне.

(2026)|Фото: Пресс-служба компании "Малышева 73"

Для участников подготовлено несколько зон работы: уборка акватории (с использованием сачков и багров), сбор мусора на береговой линии, расчистка прилегающей зелёной зоны, а также сортировка собранных отходов по категориям для последующей утилизации. Организаторы обеспечат волонтёров перчатками, мешками и инвентарём.

Мероприятие стартует в 10:00, сбор волонтёров – у второго этапа набережной, в районе «Ривер Парка». Уборка продлится до 14:00. Вывоз отходов осуществит специализированная служба города — АО «Спецавтобаза». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами регулярно принимает участие в субботниках и поддерживает волонтёрские экологические инициативы.

(2026)|Фото: Пресс-служба компании "Малышева 73"

Экосубботник на Уктусской набережной – это не разовая акция, а логичное продолжение системной работы по преображению территории. Благоустройством берега Нижне-Исетского пруда занимается девелопер «Общество Малышева 73». Ранее здесь уже провели дноуглубительные работы, очистили русло от ила, укрепили берега, вывезли многолетние завалы мусора. Территория становится полноценным общественным пространством, сейчас здесь реализуется второй этап благоустройства — появятся парковая и пляжная зоны, прогулочные маршруты, спортивные площадки и зоны отдыха. Однако, как отмечают организаторы, даже самая масштабная профессиональная очистка не заменит участия жителей.

(2026)|Фото: Пресс-служба компании &quot;Малышева 73&quot;

«Мы хотим, чтобы Уктусская набережная стала местом, которым гордятся горожане. Это возможно только тогда, когда люди чувствуют свою причастность. Субботник – отличный повод выйти на берег, увидеть изменения своими глазами и внести личный вклад в общее дело. Чистая вода, чистый берег – это результат общих усилий», – говорит представитель «Малышева 73».

Теги: экосубботник, набержная исети, малышева 73, волонтерский центр алексея вихарева


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