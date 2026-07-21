Уголовное дело "Гии Свердловского" направлено в суд

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело Георгия Акоева, также известного как "Гия Свердловский".

Акоев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. По этому делу он был арестован в 2025 году. Недавно ему продлили срок содержания под стражей до 30 августа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что "Гия Свердловский" в ноябре 2008 года был наделен уголовным статусом так называемого "вора в законе".

"Обвиняемый разрешает спорные вопросы среди лиц, придерживающихся преступной идеологии, принимает решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов, организует, распределяет и контролирует фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества – преступную кассу ("общак"), руководит и координирует своевременное ее пополнение, а также приискивает новые легальные и нелегальные источники дохода для ее пополнения", - заявили в прокуратуре.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, резонансное уголовное дело на протяжении восьми месяцев вел опытный следователь ГСУ регионального Главка полиции подполковник юстиции Иван Филькин, на счету которого более 20 раскрытых уголовных дел в сфере борьбы с бандитизмом и организованной преступностью.

"Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства и в офисе фигуранта оперуполномоченными изъяты предметы криминальной субкультуры, а также денежные средства в размере 41 тысячи долларов США. В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили шесть томов", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Дело Георгия Акоева направлено в Свердловский областной суд.