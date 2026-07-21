На входе в нижегородскую колонию задержали кота-наркокурьера

В Нижегородской области на входе в исправительную колонию №17 задержали кота-наркокурьера.

"Он [кот] был оснащен самодельным тканевым ошейником, внутри которого были обнаружены неизвестные вещества. Одно из них было зеленого цвета, второе же представляло собой сверток с порошком белого цвета", - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Предполагалось, что животное может незаметно пробраться на территорию колонии и доставить вещества заключенным. Для предварительного определения химических свойств выявленных веществ привлекли кинолога со специальной собакой. Экспертиза также подтвердила, что кот переносил наркотики.

У кота изъяли ошейник, осмотрели и отпустили на волю.



