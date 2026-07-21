В Челябинске организация оштрафована на 500 тысяч за коррупцию

В Челябинске оштрафовано ООО "Финансово-промышленная компания". Причина – коррупция в её интересах.

В марте 2024 г. сотрудник организации дал взятку в 50 тыс. руб. директору по производству завода. Деньги полагались за содействие в сокращении сроков поставки продукции вопреки плану. Это было бы нарушением прав иных контрагентов.

Организация попала под "административку". Позже её оштрафовали на 500 тыс. руб. Тракторозаводский райсуд Челябинска после обжалования решения оставил его без изменений. Штраф полностью оплачен, сообщает прокуратура Челябинской области.