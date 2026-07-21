Резервы золота ЦБ РФ: показатель опустился до многолетнего минимума

Центральный банк РФ сообщил, что объем золотых резервов на 1 июля 2026 года составил 73,4 млн тройских унций — это самый низкий показатель с февраля 2020 года. Тогда запасы были чуть меньше - 73,3 млн унций.

Весь 2026 год объём золота в резервах понемногу уменьшается. На 1 января запасы равнялись 74,8 млн чистых тройских унций. В феврале они сократились на 300 тыс. унций, в марте - еще на 200 тыс. К апрелю показатель опустился до 74,1 млн унций. В мае резервы уменьшились на 500 тыс. унций, а в июне - еще на 200 тыс., до 73,7 млн унций. К 1 июля цифра снизилась до 73,4 млн.

При этом на 1 марта 2026 года стоимость золотого запаса достигала 298,990 млрд долларов.

Ранее Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на фоне топливного кризиса и допустил, что ставку придется держать выше апрельских прогнозов - из‑за растущих инфляционных рисков и новых угроз, подталкивающих цены вверх. Хотя раньше у регулятора были основания рассчитывать на снижение ставки, сейчас ситуация требует жестких мер.