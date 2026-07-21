В Пермском крае задержан предполагаемый убийца предпринимателя Александра Лукова

В Пермском крае задержан предполагаемый убийца предпринимателя Александра Лукова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю,.

При поддержке бойцов Росгвардии силовики задержали мужчину, который осенью 2023 года расстрелял бизнесмена в местном баре. Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму и незаконном хранении оружия.

Как сообщает "Новый компаньон", заказчиком выступил бизнес-партнер погибшего Руслан Шардаков. Он не хотел делить доходы от общего дела и боялся проиграть суд, на котором предприниматель оспаривал сделку с помещением — в случае поражения организатор терял долю в дорогой пермской недвижимости.

Чтобы убрать препятствие, заказчик привлек своего знакомого Романа Широкова как посредника, а тот нашел непосредственного исполнителя. Для конспирации к делу подключили сына организатора Андрей Широкова— он обеспечивал стрелка связью и всем необходимым. Вечером 5 октября 2023 года киллер дождался жертву в баре и открыл огонь на поражение. После этого все участники тщательно уничтожали улики.

Организатор и его помощник попались практически сразу — еще в 2023 году. В 2025-м их судьбу решил суд: бывший партнер Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима, а посредник-организатор Роман Широков — 17 лет. Третий фигурант дела — Андрей Широков — ходе следствия подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону СВО, где погиб 6 июня 2025 года.

Теперь под стражу отправился и сам стрелок. Следователи ходатайствовали об аресте, чтобы фигурант не смог скрыться снова. Сейчас правоохранители собирают финальную доказательственную базу, чтобы закрыть это дело окончательно.