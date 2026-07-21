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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мошенники выманили у уральской пенсионерки 750 тысяч, прислав ей ссылку от "службы доставки"

В Североуральске 74-летняя пенсионерка отдала мошенникам 750 тысяч рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, злоумышленники начали свою атаку 13 июля: в мессенджере пенсионерке пришла ссылка якобы от службы доставки СДЭК. Перейдя по ней, женщина увидела сообщение о взломе ее личного кабинета на портале Госуслуг и контактные номера для связи.

После ей поступил звонок лже-сотрудницы Роскомнадзора. Незнакомка подтвердила утечку данных и пообещала соединить с "представителем Росфинмониторинга". Также жертву убедили установить малоизвестный мессенджер Gem Space.

Следующий аферист заявил, что мошенники не только скачали данные, но и оформили доверенность на третьих лиц, дающую доступ к банковским счетам свердловчанки. Для убедительности к разговору подключился лже-следователь ФСБ, который дал указание снять все наличные и "передать их инкассаторам для сохранности".

16 июля пенсионерка обналичила в банке 750 тысяч рублей, объяснив сотрудникам, что средства якобы нужны ей на протезирование. На следующий день возле подъезда собственного дома она передала сверток с деньгами неизвестной, которая назвала заранее оговоренное кодовое слово "белые ночи".

18 июля "сотрудник ФСБ" сообщил, что от имени пенсионерки будто бы оформлен кредит на 500 тысяч рублей и для его аннулирования надо внести аналогичную сумму. Только после долгих уговоров занять деньги у знакомых пожилая женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно пенсионер из уральского города Серов лишился почти миллиона рублей из‑за мошенников.

Теги: пенсионерка, мошенники, полиция, Североуральск


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