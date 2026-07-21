Москвича арестовали на 5 суток за выгул козы на Красной площади

Тверской районный суд Москвы арестовал на пять суток Магомеда Магомедова. Житель столицы попал под арест за хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Выяснилось, что вечером 18 июля "Магомедов, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте".

"Суд признал Магомедова М. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.