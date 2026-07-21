Депутаты Думы Нижневартовска совместно с вице-спикером парламента Югры побывали в старшей школе города

Депутат городской Думы Нижневартовска, член партии "Единая Россия" Сергей Жигалов сообщил, что вместе с вице-спикером окружного парламента Натальей Западновой народные избранники побывали в 12-ой школе, чтобы лично оценить, как преображается образовательное учреждение перед началом следующего учебного года.

Директор Ольга Лещинская провела для депутатов экскурсию.

"Приятно видеть, как школа «молодеет»: обновленные кабинеты, светлая столовая, современный спортзал и ухоженная территория вокруг. Сейчас основные силы брошены на завершение капремонта бассейна - к началу занятий всё будет готово", - отметили депутаты Думы Нижневартовска.

Также народные избранники заглянули в гости к ребятам из пришкольного лагеря «Маленькая страна».

"Энергия бьет ключом! Дети в восторге от программы, хотя и немного грустят, что смена пролетает так быстро. Всего за лето здесь успели отдохнуть и набраться сил 150 школьников", - сообщили в пресс-службе Думы Нижневартовска.

Отметим, что 12-я школа - это одно из старейших учреждений города, которое гордится своими традициями. Именно здесь учился прославленный вартовчанин - космонавт Сергей Рыжиков.

Статус «Ведущего образовательного учреждения России» школа держит заслуженно: здесь работает сильная команда педагогов, а результаты говорят сами за себя - в этом году сразу 14 выпускников получили медали.

Депутаты убедились, что к новому учебному году здесь подходят с душой, чтобы ребята вернулись в родные стены с удовольствием.