Жительница Первоуральска фиктивно регистрировала в своей квартире мигрантов

Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице, организовавшей фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с октября 2025-го по январь 2026 года Галина Басова незаконно ставила на учет иностранных граждан в своей квартире, при этом понимая, что те никогда не будут проживать по указанному адресу. За этот период она успел "подселить" к себе трех мигрантов.

МФЦ передал в ОВМ ОМВД России "Первоуральский" уведомления о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства и пакет документов. После этого указанных приезжих внесли в государственную информационную систему миграционного учета МВД России.



В суде женщина полностью признала вину. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданин по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ) суд оштрафовал свердловчанку на 105 тыс. рублей.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.