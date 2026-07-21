Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово

Международный аэропорт Внуково выкупит у Международного аэропорта Шереметьево 25,01% в его дочернем ООО "Перспектива" — компании, контролирующей группу "Домодедово".

В совместном заявлении аэропортов говорится, что сумма сделки составит 16,5 млрд руб. Напомним, "дочка" Шереметьево купила у Росимущества ранее национализированный актив – группу "Домодедово" – за 66 млрд руб.

В начале года экс-совладелец Домодедово Дмитрий Каменщик дошел до Верховного суда, пытаясь опротестовать изъятие у него бизнеса. Первая жалоба Каменщика касалась аргумента Генпрокуратуры о том, что бизнесмен являлся резидентом Турции и ОАЭ, а значит, - был иностранным инвестором, владеющим стратегическим активом в РФ. 30 января Верховный суд отказался рассматривать эту жалобу. Потом Каменщик подал вторую жалобу в Верховный суд на решение о национализации его компании. И здесь ВС отказал.