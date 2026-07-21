Армянские рыбоводческие хозяйства проводят акцию протеста у здания правительства

Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении вышли на акцию протеста у здания правительства, требуя решить проблемы с экспортом после приостановки поставок продукции в Россию.

Как заявил председатель Союза рыбоводов республики Артур Атоян, европейский рынок пока недоступен, более того, те объемы, которые есть у рыбоводческих хозяйств, реализовать на европейском рынке нереально.

По его словам, рыбоводческие хозяйства ожидают государственных программ поддержки. "Правительство реализовало две программы, но они нереалистичны и не дадут никакого положительного результата", - цитирует РИА Новости Атояна.

20 июля армянские фермеры перекрыли автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую в Иран, требуя решить проблему со сбытом урожая. Жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн продукции. По их словам, министр экономики Геворг Папоян обещал решить проблему с помидорами и огурцами, но ничего не было сделано.

С конца мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, рыбы и другой продукции.

В начале июня президент Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он заверил, что проблем со сбытом армянских товаров не будет - их многие хотят купить. Также Пашинян обещал компенсации фермерам, пострадавшим от ограничений экспорта в Россию. Им должны выделить субсидии, которые покроют убытки, а также оказать содействие компаниям с не соответствующей стандартам продукцией.