21 Июля 2026
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Спорт Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл III этап Кубка Хабаровского края по дрифту X-Drift 2026

Мероприятие состоялось на площадке у арены «Ерофей». Соревнования, организованные Федерацией автомобильного спорта региона при поддержке краевого Министерства спорта и правительства края, собрали сильнейших пилотов из Хабаровска, Владивостока, Находки, Благовещенска, Дальнереченска, Лучегорска и Еврейской автономной области.

(2026)|Фото: khv27.ru

Почетными гостями стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и депутат Законодательной думы Хабаровского края Константин Юров.

(2026)|Фото: khv27.ru

Организатор дрифта Юлия Кельнер провела экскурсию по паддоку для главы города: он оценил уровень подготовки трассы, пообщался с участниками и даже совершил пробный заезд в качестве пассажира.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Приятно слышать от пилотов, что они высоко оценивают нашу площадку и созданные здесь условия. Лично ощутил незабываемые эмоции, прокатившись с одним из спортсменов. 2026 год объявлен нашим губернатором Виктором Викторовичем Демешиным Годом спорта, и проведение таких состязаний – лучшее тому подтверждение. Мы доказываем, что наш край – территория спорта, где любят и умеют проводить масштабные мероприятия. Огромное спасибо организаторам за то, что они объединили такое количество поклонников дрифта», – отметил Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

К участию в Кубке допускаются пилоты, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую спортивную квалификацию и лицензию Российской автомобильной федерации. Статус официальных соревнований, внесенных в календарный план министерства спорта – предмет особой гордости для региона. При поддержке городских и краевых властей организаторы успешно адаптируют городские площадки для проведения профессиональных заездов.

(2026)|Фото: khv27.ru

 

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, дрифтеры,


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