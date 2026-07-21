В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров более 50 миллионов рублей

В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров более 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Осужденный - 25-летний житель Новосибирска. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денег у пенсионеров, выполняя роль "курьера". В июне 2025 года путем обмана под предлогом необходимости размещения денег на "безопасных счетах" он похитил денежные средства у двух пожилых граждан в общей сумме более 50 млн руб.

Также в июле 2025 года он прибыл в Сургут на встречу с пожилой женщиной, от которой должен был получить денежные средства в размере свыше 40 млн рублей, однако был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.