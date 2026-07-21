ВТБ и М2 провели исследование - рынок неипотеки снизился на 10% по итогам 1 полугодия

21 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ и М2 провели исследование - рынок неипотеки снизился на 10% по итогам 1 полугодия

ВТБ и экосистема недвижимости М2 проанализировали рынок ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии. По данным исследования*, с начала года доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья выросла на 10 п.п. в сравнении с первым полугодием 2025 года и достигла 43%. Доля сделок с использованием собственных средств снизилась до 57%.

В первом полугодии 2026 года россияне заключили около 600 тыс. сделок по покупке квартир за наличный расчет, – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тыс.

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 млн рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). Если смотреть на сегменты рынка по отдельности, то на вторичном рынке средний "чек" сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 млн рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 млн рублей до 6,1 млн рублей.

Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 млн рублей, что на 6% ниже показателя января-июня прошлого года. В разрезе программ по размеру «чека» лидируют льготные программы – 6 млн рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 млн рублей (+10%.).

«Сокращение неипотечных сделок сопровождается ростом ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие. Основной фактор – снижение ставок вслед за ключевой: в ВТБ они сократились в сумме на 4,8 п.п. Меняется и структура выдачи: доля госпрограмм снижается в пользу рыночных инструментов, их соотношение постепенно выравнивается. Сохранение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками перераспределяет спрос преимущественно на готовое жилье – там и фиксируется основной рост выдач по рыночным программам. Те, кто откладывал покупку из-за высоких ставок, возвращаются к стандартным продуктам», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране в первом полугодии 2026 года; Московская область – 6,9%; Санкт-Петербург – 5,1%; Краснодарский край – 4%, Свердловская область – 3,8%.
 
* На основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

Теги: втб, рынок ипотеки, сегмент неипотеки, исследование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети