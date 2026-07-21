Индия вызвала российского дипломата после гибели моряков в Черном море

Власти Индии вызвали временного поверенного в делах России Владимира Ладанова из‑за гибели четырех индийских моряков - они погибли при ударе по сухогрузу MV Golden Leo в Черном море. По данным индийских властей, судно выходило из одесского порта. Об этом сообщил "Ъ" со ссылкой на индийские СМИ.

О трагедии стало известно 20 июля. Как передает Reuters, MV Golden Leo шел под флагом Гвинеи‑Бисау, а в экипаж входили граждане Индии и Сирии. МИД Индии осудил атаку на судно, но в заявлении не назвал виновную сторону.

В ведомстве подчеркнули, что любые нападения на торговые суда, угрозы гражданским и помехи судоходству и торговле недопустимы. Украинская сторона заявила, что удар по судну нанесли российские вооруженные силы. Российские власти пока не комментировали претензии МИД Индии.