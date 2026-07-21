"Уральские авиалинии" перенесли дату первого полета в Дели

Авиакомпания "Уральские авиалинии" перенесла старт Индийского сезона, запланировав первый рейс в Дели на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что первый полет состоится 27 октября. Изменения были внесены, так как было решено увеличить количество рейсов с двух до трех в неделю, добавив в расписание ко вторнику и пятнице еще и воскресенье.

Билеты на новые осенние даты уже можно приобрести на сайте компании.