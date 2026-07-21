Игорь Седов поблагодарил Трусовскую администрацию за оперативное решение вопросов астраханцев, которые они адресовали председателю городской Думы

"Во время личных приёмов, встреч во дворах и в наших чатах жители Трусовского района обращали наше внимание на заросли камыша и сорной травы вдоль дорог, общественных пространств и МКД. Летом это превращается в настоящую проблему: в траве плодятся комары, а период цветения сорняков становится тяжелым испытанием для аллергиков. Своевременная уборка сухой травы и камыша — это вопрос комфорта и безопасности наших граждан", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.