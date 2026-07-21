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Общество Челябинская область
Фото: Администрация Верхнеуральского округа

В южноуральском райцентре появился памятник Николаю II

В Верхнеуральске (райцентр в Челябинской области) появился памятник императору Николаю II, посетившему этот город в статусе цесаревича в 1891 г. Монумент появился у стен Свято-Никольского собора.
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В тот день, уставший с дороги, цесаревич скромно поужинал и удалился на покой, а наутро весь город собрался, чтобы увидеть его. После парада местных казаков Николай Александрович сказал: "Отличный ваш полк, превосходный. Благодарю!". В честь этого события был устроен северный придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы – в память о спасении наследника от угрожавшей ему опасности в Японии. Сегодня там возвышается Свято-Никольский собор.

Создала монумент скульптор Анна Шумакова. На памятнике молодой цесаревич (ему тогда было 23 года) замер на мгновение в напряжённой, сдержанной позе, а его конь словно чутко прислушивается к дороге. Общий вес скульптуры – 3 т. Особое внимание уделено исторической точности. На мундире будущего императора уже сейчас можно разглядеть проработанные детали высших государственных наград, включая орден Андрея Первозванного и Владимира IV степени.

"Сегодня сбылась моя мечта! Здесь сбылись планы Юрия Раифовича Карликанова, здесь сбылось благословение владыки Зосима. Мы сделали такое общественное пространство прекрасное. Я точно знаю, что как бы дальше ни сложилась судьба каждого из нас, но вот это пространство будет служить поколениям и поколениям верхнеуральцев", - приводит пресс-служба мэрии слова главы Верхнеуральского округа Сергея Айбулатова.

Памятник Николаю II, установленный в Верхнеуральске(2026)|Фото: Администрация Верхнеуральского округа

Отметим, памятник установлен при поддержке недавно скончавшегося бывшего вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова. Одна из его последних инициатив в Верхнеуральске – благоустройство территории вокруг Свято-Никольского соборного храма – реализована на личные деньги.

Через три года после визита в Верхнеуральск, осенью 1894 г., Николай станет императором. Отречётся от престола 2 марта 1917 г. Погибнет в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. вместе с семьёй и верными приближёнными.

Теги: Николай II, памятник, монумент


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