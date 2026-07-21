Президент Никарагуа отменил выборы в стране – чтобы оппозиция не пришла к власти

80-летний президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет проводиться выборов, и благодаря этому к власти никогда не придет оппозиция.

Ортега, занимающий пост с 2007 года, заявил, что вместе с контролируемым им конгрессом примет новые законы, которые "возведут стену" для оппозиции. Президент сделал это заявление во время церемонии празднования 47-й годовщины революции. В 1979 году Ортега пришел к власти в результате свержения жестокой диктатуры Анастасио Сомосы и оставался во главе государства до 1990 года.

Эксперты считают, что таким заявлением Ортега закрепил переход страны к полноценной семейной диктатуре (несколько лет назад президент назначил свою жену Росарио Мурильо "сопрезидентом").

"Больше никаких выборов здесь не будет, чтобы они [оппозиционные партии] могли попытаться захватить правительство, захватить власть. Мы будем работать с Национальным собранием и соответствующими институтами над законами, потому что нам нужны законы, которые воздвигнут стену, барьер против заговорщиков и предателей, предающих свою страну", - заявил Ортега.

Выборы должны были состояться в 2027 году.

Президент заявил, что предотвращение возвращения оппозиции к власти необходимо для защиты страны от "заговорщиков", которые, по его словам, стояли за общенациональными протестами 2018 года, когда, по данным таких организаций, как ООН, его режим осуществил жестокие репрессии, в результате которых погибло более 350 человек, сотни получили ранения, тысячи были заключены в тюрьму, а почти миллион никарагуанцев были вынуждены эмигрировать.