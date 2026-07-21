Водителю из Нижнего Тагила, насмерть задавившему женщину на обочине, вынесли приговор

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Виктору Ермакову, признав виновным в смертельном ДТП, в котором погибла 52-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 17 февраля текущего года в период с 12.30 до 13.00. Ермаков, управляя "Saab", двигался в сторону Серова, но не учел дорожные и метеорологические условия, а при возникновении опасности не снизил скорость и потерял управление. Его машину занесло на правую обочину, где был припаркован "Volkswagen" - в этот момент рядом с автомобилем стояла женщина, на которую и пришелся удар. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице в тот же день.

Суд признал Ермакова виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Подсудимого также лишили водительских прав на 2,5 года и обязали выплатить семье потерпевшей 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток.



