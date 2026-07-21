На Среднем Урале мужчина погиб от рухнувшего на него дерева

На Среднем Урале в результате разгула стихии погиб местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, накануне в результате неблагоприятных метеорологических явлений в Заречном произошло нарушение электроснабжения в пяти населенных пунктах и падение более 30 деревьев. По данным ведомства, погиб один человек (взрослый).

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, инцидент произошел на одном из садовых участков. На мужчину 1952 года рождения рухнуло дерево. Пострадавший скончался еще до приезда "скорой помощи".

СК уже проведен осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы. В ведомстве отметили, что трагедии будет дана надлежащая правовая оценка.