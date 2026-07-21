Министр обороны Турции заявил о поиске решения по вопросу С-400

Власти Турции ищут пути решения вопросов, связанных с российскими зенитными ракетными системами С-400. Об этом заявил глава Минобороны Яшар Гюлер.

По информации газеты Türkiye, министр ответил на запросы депутатов парламента о возможности устранить преграды для возвращения Анкары в программу США по производству истребителя пятого поколения F-35.

"В рамках продолжающегося процесса с США в военной и политической сферах, который набирает позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам прошлого, которые затрагивают и третьи страны", — заявил глава Минобороны.

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet сообщала, что С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. Избавившись от российских ЗРК С-400, Анкара освободится от американских санкций, пишет издание. Кроме того, это поможет Турции вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В Кремле сообщили, что у России были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос "сверхчувствительным".