Депутат Госдумы Исаев призвал "взрослых мужиков" не ныть насчет отсутствия бензина

Депутат Госдумы Андрей Исаев ("Единая Россия") предложил россиянам "не вести себя как подростки" и не ныть из-за отсутствия бензина.

"Мы просто просим помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое — что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельство. И второе — к взрослым мужикам я хотел бы обратиться с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. "А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи надел". Ну так не получается, к сожалению", - заявил Исаев в партийном подкасте "Партком", выпуск назывался "Бензин для избирательной кампании".