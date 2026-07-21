Украинский агент, который в Тюмени готовил теракт на железной дороге, ликвидирован силовиками

В Тюмени 60-летний украинский агент, уроженец Украинской ССР готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Через мессенджер он установил контакт с представителем спецслужб Украины, вместе с которым готовил теракт. Для исполнения своего плана, мужчина разведал участок железнодорожных путей, изучил систему охраны, график движения составов, выявил уязвимые места для того, чтобы заложить там самодельную взрывчатку. После получил от куратора указания по изготовлению взрывного устройства, приобрел все необходимые компоненты и изготовил его.

Ночью 19 июля он поместил СВУ в оборудованный им тайник на первом этаже заброшенного здания в Тюмени. Однако планы злоумышленника сорвали сотрудники ФСБ России. Фигурант оказал силовикам сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В настоящее время следствием проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.