На Южном Урале изменили правила назначения единого пособия

В Челябинской области изменили правила назначения единого пособия. Новые правила вступил в силу сегодня, 21 июля.

Теперь при рассмотрении заявлений на единое пособие правило "нулевого дохода" применят только к тем, кто ухаживает за нетрудоспособным близким родственником. Уход за посторонними людьми уважительной причиной больше не является. Исключение составляют случаи ухода за детьми‑инвалидами и инвалидами с детства. Для них порядок остаётся прежним.

Ранее период ухода за нетрудоспособными людьми (инвалидами I группы, пожилыми старше 80 лет) учитывался как уважительная причина отсутствия заработка независимо от степени родства. С 21 июля такое правило будет применяться только в отношении близких родственников: детей, родителей, супругов, братьев и сестёр, бабушек, дедушек, внуков, сообщает южноуральское отделение Социального фонда России.