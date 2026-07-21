Екатеринбуржцу дали шесть лет за фиктивную продажу PlayStation

Новоуральский городской суд отправил жителя Екатеринбурга в колонию за фиктивную продажу PlayStation 5 slim местной паре. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что объявление о продаже на специализированном сайте Максим Ямалатдинов разместил в декабре 2025 года. За игровую консоль он просил всего 36 тыс. 990 рублей, на что согласилась пара из Новоуральска. Мужчина уговорил их перевести ему 37,9 тыс. рублей еще до отправки товара, включив в сумму и доставку, а после получения денег перестал выходить на связь.

Суд признал Ямалатдинова виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба". При назначении окончательного наказания суд применил принцип сложения сроков с учётом предыдущих непогашенных приговоров и приговорил подсудимого к шести годам колонии общего режима.

Приговор был обжалован. Однако Свердловский областной суд не нашёл оснований для смягчения наказания и оставил приговор без изменения по существу.

Напомним, что даже на популярных платформах не стоит забывать об осторожности. Мошенники все чаще используют психологическое давление, просят полную предоплату и имитируют срочность сделки. Обезопасить себя помогут проверка рейтинга продавца, отзывы реальных пользователей, а также использование сервисов безопасной сделки, которые предлагает сама платформа.