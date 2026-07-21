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Наука и техника Республика Дагестан
Фото: Накануне.ru

В Дагестане нашли кости древнего кита - им миллионы лет

Палеонтологи обнаружили в районе Избербаша фрагменты скелета кита, который жил не меньше нескольких миллионов лет назад. Об этом рассказал Константин Тарасенко, главный хранитель Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова, в интервью aif.ru.

Шесть ученых две недели изучали геологические слои в южном Дагестане - в том числе возле Дербента, Дагестанских Огней и Избербаша. В Избербаше специалисты заметили самый перспективный слой и стали работать именно там.

Достать кости оказалось непросто: они залегали в плотной толще ракушечника - такой твердый, что похож на бетон. Он состоит из окаменевших раковин и скелетов древних морских обитателей. Ученые аккуратно выпиливали участки болгаркой, а потом осторожно отбивали фрагменты геологическими молотками и зубилами. Еще в поле они маркировали каждую находку, проклеивали и упаковывали - чтобы ничего не повредить при перевозке.

Среди находок - фрагмент челюсти, плечевые кости, позвонки и другие элементы скелета: их ещё предстоит детально изучить. По словам Тарасенко, раньше в этих местах водились цетотеревые киты - небольшие, до 4-5 метров длиной, похожие на современных серых китов.

Все найденные останки передадут в Национальный музей имени Тахо‑Годи. Они останутся в Дагестане и станут частью музейного фонда.

Ранее в тропических лесах ДР Конго ученые открыли новый вид обезьян - ликвели: эти неуловимые приматы с черной шерстью, розово‑оранжевой пастью и низким рычащим голосом весят около 6 кг и достигают метра в длину.

Теги: кит, кости, музей


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