На Среднем Урале ожидается аномальная жара до 33 градусов

На Среднем Урале на смену затяжным дождям придет аномальная жара.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, дождливый циклон ушел в Сибирь. Второй центр циклонической деятельности на этой неделе расположится на европейской территории России.

"Движению циклонов на Урал будет препятствовать гребень антициклона, который в период 22-28 июля определит в регионе очень теплую погоду (днем 27-33 градуса), без существенных осадков. Локальные небольшие дожди вероятны лишь 23 июля при попытке влажного воздуха проникнуть в систему антициклона", - говорится в прогнозе синоптиков.

Напомним, на прошлой неделе из-за паводка в 10 муниципалитетах Свердловской области вводился режим ЧС.