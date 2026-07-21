НПЗ постепенно восстанавливают поставки топлива на биржу

На Петербургской товарно-сырьевой бирже постепенно становится больше предложения по топливу – к продажам возвращаются после плановых и аварийных работ нефтеперерабатывающие заводы. Объемы оптовых торгов начали постепенно расти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического агентства Platts

К продажам вернулись НПЗ, общая мощность переработки которых составляет около 40 млн тонн нефти в год.

Эксперты отмечают, что основной объем топлива все равно уходит по внебиржевым каналам, так что ситуация на бирже не отражает реальной ситуации. Сейчас на бирже продается до 10% произведенного бензина и дизельного топлива.

Источники в отрасли также говорят о некотором улучшении ситуации на автозаправках: многие сети вернулись к отпуску топлива без ограничений, а очереди сократились. "Пик дефицита, вероятно, уже пройден", - считает один из инсайдеров. Однако, все сходятся во мнении, что восстановление рынка не будет быстрым. Еще два месяца минимум сезонный спрос будет высоким, заметное увеличение производства станет возможным лишь к концу года.