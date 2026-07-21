"Кольцово" временно перенес вход в аэропорт и остановки автобусов

В "Кольцово" временно изменят вход в аэровокзальный комплекс. Как сообщает пресс-служба аэропорта, сегодня утром стартовал демонтаж покрытия на новом участке пешеходной зоны в рамках реконструкции привокзальной площади.

Войти в аэропорт можно будет через терминал А, где откроется дополнительная входная группа. Попасть внутрь также можно через отель "Азимут", который связан с аэропортом. Остановки автобусов, следующих в Екатеринбург и поселок Кольцово также на время переедут ближе к отелю, напротив терминала А.



Напомним, что в рамках благоустройства на привокзальной площади "Кольцово" появятся игровая зона для детей со скамейками, качелями и зелеными насаждениями. До этого в зале ожидания вылетов в терминале внутренних авиалиний открылась зона с игровыми консолями "Играй. Отдыхай. Летай", где юные пассажиры могут провести время в ожидании рейса.