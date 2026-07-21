Сенатор Кондратьев после атаки на склад Wildberries призвал тамбовчан идти в отряды ПВО

Тамбовчан призвали вступать в добровольческие формирования ПВО для защиты региона после удара ВСУ по складу Wildberries в Котовске. Об этом заявил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

"Братья, надо вступать в ряды добровольческих формирований на территории нашей области. В любое свободное время приходить для поддержки и защиты этих объектов, учреждений", - сказал сенатор в беседе с ТАСС.

По его словам, нужно "объединиться, сплотиться", делать все, чтобы "наше небо было закрыто, наши объекты были защищены". Кондратьев также отметил, что "у врага уже создано порядка 7,5 тыс. мобильных огневых групп, которые включены в общую систему ПВО".

Напомним, в результате атак беспилотников 18 июля на объекты в Тамбовской и Московской областях погибли восемь человек и пострадали более 80 сотрудников. В Котовске удар по складу Wildberries унес жизни семи рабочих ночной смены, 25 пострадали, а в Электростали погиб один человек и пострадали еще 57.