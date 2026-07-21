Wildberries начал выплачивать деньги пострадавшим и семьям погибших

Wildberries приступил к выплатам семьям погибших и пострадавшим при атаке на логистические центры. Об этом рассказала глава компании Татьяна Ким в своем Telegram‑канале.

Татьяна Ким отметила, что компания не теряет связь с пострадавшими - состояние людей продолжают отслеживать.

"Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся", - написала руководитель маркетплейса.

По данным губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек, в том числе один ребенок. В Домодедово помощь понадобилась семерым - шестерых из них, включая трех граждан Китая, госпитализировали в Домодедовскую больницу.