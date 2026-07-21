В России за полгода закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось

В России за первую половину 2026 года закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось. А количество регистраций новых предприятий за шесть месяцев оказалось минимальным за последние 17 лет, пишет "Независимая газета" со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По итогам первого полугодия зарегистрировано 66,7 тыс. коммерческих предприятий, что на 23,6% меньше, чем годом ранее. Снижение числа новых регистраций продолжается третий год подряд.

Снижение числа новых компаний до минимума с 2010 года свидетельствует о продолжающемся спаде предпринимательской активности, отмечают исследователи.

Последний раз существенное сокращение числа открытий новых предприятий фиксировалось в 2011 году. Однако тот спад носил разовый характер, говорят эксперты.