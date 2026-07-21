Бильярдисты из 12 стран сыграют на Кубке мира в Екатеринбурге

В столице Урала стартовал Кубок мира – он же IV Кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Международный турнир объединил порядка 200 спортсменов из 12 стран. Среди них Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Аргентина, Египет, Индия и другие. Участники соревнуются в дисциплинах "Комбинированная пирамида" среди мужчин и "Свободная пирамида" среди женщин.

Одним из главных нововведений нынешнего Кубка станет первый в истории мирового бильярда международный фиджитал-турнир среди студентов. Сначала участники сыграют за виртуальными столами в компьютерном симуляторе, а затем продолжат борьбу уже в классическом бильярде.

Напомним, что турнир в Екатеринбурге пройдет с 20 по 26 июля.