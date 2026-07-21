В Пермском крае ликвидировано около 70% пятна с поверхности воды в реках Пыж и Мулянка

В Пермском крае ликвидировано около 70% нефтяного пятна с поверхности воды в реках Пыж и Мулянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Минприроды.

Ведется активная фаза сбора загрязненной воды и грунта с береговой линии. На реке установлены боновые заграждения, выход нефтепродуктов в Каму исключен, поступление новых нефтепродуктов остановлено.

В данный момент к работам по сбору нефтепродуктов привлечены специалисты компании "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Работы ведутся круглосуточно, задействовано 70 специалистов. Участие волонтеров не предусмотрено в целях безопасности.