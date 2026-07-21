"Уральские авиалинии" уволили пилота, пришедшего на работу пьяным

Пилот "Уральских авиалиний" пришел на работу пьяным, за что был немедленно уволен. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел еще в феврале на рейсе "Москва - Краснодар". Второй пилот отвечал за транспортировку 162 пассажиров, однако не прошел предполетный контроль в "Домодедово". Проверяющие заметили красные глаза пилота и сильный запах перегара - алкотестер показал 0,18 мг на литр.

Поскольку пилот во время полета должен быть абсолютно трезв, его незамедлительно сняли с рейса. После этого его сразу уволили.