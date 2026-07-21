В Петербурге скончался известный бодибилдер и блогер Вадим Иванов

В Санкт-Петербурге скончался известный бодибилдер, популяризатор спорта, блогер и основатель бренда одежды Вадим Иванов, известный в соцсетях как Do4a. Мужчине было 37 лет.

Супруга бодибилдера написала в соцсетях: "У Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился".

Иванов был мастером спорта по жиму лежа, кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Известно, что на протяжении спортивной карьеры блогер принимал стероиды и другие препараты, перенес инфаркт около десяти лет назад.