БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире

Беспилотник попал в одну из квартир в многоквартирном доме во Владимире. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, жильцов в квартире в момент прилета не было. Пожар, начавшийся после попадания БПЛА, локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.

Около 5 часов утра во Владимирской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило РСЧС региона.