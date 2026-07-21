В Липецке тушат пожар на территории производственных объектов

Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.

По его словам, площадь пожара на улице Передельческой составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.

Артамонов добавил, что информация о причинах возникновения пожара уточняется. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Отметим, минувшей ночью в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность. Утром угроза была снята.