На Урале четыре дворца культуры закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

На Среднем Урале сразу четыре дворца культуры (культурно-досуговых центра) закрыты по решению суда за нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, все они находятся в Каменском районе по адресам:

с. Позариха, ул. Лесная, 16;

с. Рыбниковское, ул. Советская, 145;

с. Покровское, ул. Ленина 124;

с. Маминское, ул. Чапаева, 1в.

Культурные центры были признаны Каменским районным судом нарушившими требования пожарной безопасности. Их деятельность приостановлена на 25 суток до полного устранения нарушений. Входные двери дворцов культуры опечатаны.