В ЦБ сообщили о переносе ремонта сибирских НПЗ на осень
В России перенесены плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Сибири. Их сдвинули на осень.
Это следует из июльского доклада Банка России о региональной экономике. Решение о переносе принято, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на топливном рынке России есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт "из-за прилетов". По его словам, власти делают всё возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов.
"Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме", - сказал Новак.
Политик добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.