В ЦБ сообщили о переносе ремонта сибирских НПЗ на осень

В России перенесены плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Сибири. Их сдвинули на осень.

Это следует из июльского доклада Банка России о региональной экономике. Решение о переносе принято, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на топливном рынке России есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт "из-за прилетов". По его словам, власти делают всё возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов.

"Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме", - сказал Новак.

Политик добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.