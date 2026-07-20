В Москве экс-топ-менеджер "Агросоюза" получил 16,5 лет за хищение 8 млрд

В Москве наказан 63-летний Алексей Зеленцов. Он получил срок по нескольким статьям УК, в том числе за мошенничество.

В 2018 г. Зеленцов стал членом банды, занявшейся воровством активов коммерческих банков. После он стал сначала советником председателя правления, с 24 августа 2018 г. – врио председателя правления одного из банков.

В марте – ноябре 2018 гг. подельники "увели" имущество и приобрели право на имущество банка через покупку им неликвидных облигаций коммерческой компании на 198,7 млн руб., а также заключения 19 фиктивных договоров цессии с подконтрольным юрлицом. По бумагам уступлен кредитный портфель банка в 7 млрд руб.

Были и другие преступления. В результате банк пострадал на 8 млрд руб., у него отозвали лицензию. Зеленцов получил 16 с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн. Гражданский иск "Агентства по страхованию вкладов" полностью удовлетворён, сообщает прокуратура Москвы.

"Ъ" уточняет, что Зеленцов был топ-менеджером банка "Агросоюз".