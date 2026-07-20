В России предложили заморозить утилизационный сбор

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили заморозить утилизационный сбор на автомобили до 1 января 2030 г.

"С каждым годом утильсбор становится только выше: с 1 января 2026 г. ставки снова выросли на 10-20%. Кроме того, чем выше мощность и объем двигателя автомобиля, тем он больше. В результате некоторые модели подорожали на 1-1,5 млн руб. после уплаты всех сборов по новым правилам», - цитирует пресс-служба ЛДПР главу партии Леонида Слуцкого.

В 2025 г. во Владивостоке прошел согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек. В конце 2025 г. президент Владимир Путин высказался о повышении утилизационного сбора в России.

"Повышение утильсбора, цены машин. Надо прямо сказать, что связано это с попыткой минфина достичь благородной цели – технологического развития. Это косвенно поддерживает отечественный автопром. Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор наших граждан будет широким. И за счёт роста доходов, и за счёт снижения такой фискальной меры", - сказал Путин.