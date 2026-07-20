20 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

По данным ВТБ, клиенты продолжают активно использовать альтернативные способы оплаты. По итогам января-мая 2026 года средний чек у них выше на 60%, чем при оплате картой. За первые 5 месяцев 2026 года пользователи совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.

ВТБ Pay показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май пользователи потратили более 120 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 млн – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Аналитики связывают рост интереса к сервису тем, что он позволяет оплачивать покупки касанием смартфона даже без доступа к интернету на устройстве. Также функция недавно стала доступна для клиентов c iPhone: теперь клиенты могут оплатить покупку и получить кешбэк рублями.

Платежные стикеры остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты. За январь-май клиенты потратили с помощью платежных стикеров 175 млрд рублей и совершили 238 млн операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.

Система быстрых платежей продолжает привлекать пользователей благодаря скорости и удобству. В 2026 году пользователи потратили через СБП 365 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 млн – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

«По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся дебетовой картой. Это подтверждает, что гибкость и удобство бесконтактных платежей напрямую влияют на рост транзакционной активности и объем покупок», – отметил Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Теги: втб, средний чек, способы оплаты,


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